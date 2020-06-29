Агрессивные и в большом количестве: как в России борются с полчищами комаров

В Подмосковье, и не только, жители жалуются на тучи комаров и на их особо агрессивное поведение. Насекомые не щадят ни взрослых, ни детей. Высказываются разные предположения: и что природа очистилась за период самоизоляции, поэтому развелось столько комаров. И что насекомые «не доедают» из-за того, что люди сидят по домам. Специалисты отмечают, что для многих вечерние прогулки заканчиваются страшными аллергическими реакциями на укусы.

Так, в Московской области после комариной атаки на Марию Беликову и ее дочь, у ребенка опухли ноги и началась аллергия по всему телу.

«Антигистаминные препараты помогли лишь на пятый день. В этом году они какие-то особо крупные и злые. Было бы неплохо, если бы места общего пользования обрабатывались от насекомых», - рассказала Мария Беликова.

Помимо малярии комары могут переносить еще ряд заболеваний, которые начали появляться в последние годы, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Например лихорадка западного Нила. По названию кажется, что это не про Россию, тем не менее в южных регионах страны последние пару десятков лет случаи бывают. Плюс, комары могут переносить паразитов - дерафелярии. Это круглые червячки. Человек для них является не самым предпочитаемым хозяином, ничего страшного они особо не причиняют, но неприятности доставить могут», - пояснил Марьинский.

Специалисты обрабатывают территории водоемов от личинок малярийных комаров, после специальных зоологических обследований. Но поскольку обычные комары инфекции не переносят, то борьба с ними не ведется. Поэтому спасаться нужно самому: мазями, спреями, защищающими от насекомых.

«Репелленты могут быть на основе действующих веществ, наиболее распространенный – дета. Есть репелленты менее токсичные, их применение разрешено детьми с 1 года и меньше», - рассказала старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт.

При нанесении на одежду защитный эффект репеллентов может длиться более 20 суток. При этом на коже эти средства сохраняют активность в течение нескольких часов. Специалисты советуют использовать спреи и мази только при большой необходимости, при походе в лес, парк, вечером к водоему. Существуют головные уборы с москитными сетками и плотная одежда, которую комары не могут прокусить. Есть и народные средства, способные отпугнуть насекомых, а также помочь при укусах.

В Сочи, в питомнике, где разводят гамбузии, эту небольшую рыбку называют «золотой», поскольку она поедает личинки малярийных комаров. Рыбу запускают в частные водоемы. И там отмечается заметное уменьшение насекомых. Полное же их искоренение осуществляется путем осушения заболоченной местности, опыления и высаживания деревьев способствующих осушению почв.