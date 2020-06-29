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Легендарный танк Т-34 выставили на продажу в Москве

Виктория Ивашечкина
19:49 29.06.2020
По информации продавца, боевая машина прошла полную реставрацию и была демилитаризована.
Легендарный танк Т-34 выставили на продажу в Москве
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

Житель Москвы опубликовал на сайте Avito объявление о продаже знаменитого советского танка Т-34-85.

Продавец указал, что боевая машина прошла полную реставрацию и была демилитаризована. Стоимость танка не указана.

Ранее этот же москвич выставлял на продажу систему залпового огня «Катюша». Ее стоимость продавец оценил в 5,2 миллиона рублей.
Напомним, Т-34-85 — модификация легендарного танка Т-34, поступившая на вооружение советских войск в 1944 году.

Ранее сообщалось, что в США эксперты оценили роль Т-34 в мировом танкостроении. По мнению американской стороны, все перспективные машины создаются по формуле «скорость - наклонная броня - мощная пушка», которую впервые воплотил Т-34.

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