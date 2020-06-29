Косметолог назвала правила ношения маски в жару

В жаркую погоду после каждой смены маски лучше всего наносить на лицо термальную воду, которая содержит антиоксиданты, повышающие защитную функцию кожных покровов. Об этом рассказала главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева.

«Самый лучший способ - наносить термальную воду на лицо после каждой смены медицинской маски или респиратора, то есть через каждые два-три часа. Так кожа лица будет выглядеть свежей, кроме того, термальная вода обладает противовоспалительным эффектом», - пояснила РИА Новости эксперт.

Она уточнила, что летом с собой необходимо всегда носить термальную воду и салфетки, но не влажные. Махнева добавила, что содержащийся в термальной воде селен является антиоксидантом, который не только повышает защитные функции кожных покровов, но и обладает противовоспалительным действием.

По мнению эксперта, в жаркую погоду при смене маски лицо лучше протирать не влажными салфетками, а бумажными.

«Лучше промокать папиросной бумажкой, чтобы убрать лишние остатки пота. Также есть специальные салфетки, мгновенно удаляющие жир», - объяснила косметолог.

Ранее специалисты объяснили, как носить маски в жару. Они уточнили, что на улице такой способ защиты необходимо применять только при большом скоплении людей, когда нет возможности дистанцироваться. Эксперты также посоветовали обязательно носить головной убор и пить необходимое количество воды.