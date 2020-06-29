В «Мосгазе» опровергли версию неисправных газовых приборов в столичном доме, где случился взрыв

Заместитель главного директора акционерного общества «Мосгаз» Владимир Кожученко сообщил, что газовое оборудование, находящееся в квартире на северо-востоке столицы, где днем произошли взрыв и пожар, находится в исправном состоянии.

«После появления возможности провести осмотр в квартире было установлено, что газовые приборы находятся на своих местах. Визуально не разрушены. Единственное, имеются следы термического воздействия», - рассказал эксперт журналистам.

Он также сообщил, что в декабре 2019 года было произведено техническое обслуживание, которое показало, что газовое оборудование было исправно.

«Система вентиляции также исправна. Все это может говорить о том, что причиной произошедшего не может быть бытовая неисправность. Все версии будут установлены комиссией», - заключил Кожученко.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового баллона. В результате происшествия никто не погиб. Были повреждены межкомнатные перегородки и 15 окон, несущие стены и межэтажные перекрытия.