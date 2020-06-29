Евросоюз продлил санкции против России до 2021 года

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России, принятые в 2014 году. Таким образом, ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

Уточняется, что решение продлить санкции приняли после «последней оценки выполнения Минских соглашений».

«Поскольку полная реализация (соглашений) еще не завершена, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России», - сказано в заявлении Евросоюза.

Напомним, ЕС ввел санкции против ряда российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года.

Ранее сообщалось, что постпред РФ при Евросоюзе рассказал об отношении Москвы к антироссийским санкциям. По мнению Владимира Чижова, нынешняя ситуация с ограничениями все больше наносит вред интересам России и ЕС.