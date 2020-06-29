Эксперты рассказали, зачем западные СМИ стараются очернить действия Трампа в Афганистане

Скандальный материал New York Times о якобы сотрудничестве боевиков в Афганистане и России, который даже разведслужба США называет фейком был написан с определенной целью, об этом в студии ток-шоу «Открытый эфир» заявил журналист Николай Вавилов.

«Начнем с того, что это - полный бред, потому что мы никогда не сотрудничали с Талибаном*, это был главный враг России и мы всегда поддерживали Северный альянс и Ахмада Шаха Масуда. После его убийства в 2000 году, Талибан* планировал вторжение в Среднюю Азию, вплоть до Урала. Поэтому сотрудничество РФ и Талибана* невозможно. Что делает сейчас NYT: они пытаются смазать победу Трампа по мирному урегулированию в Афганистане и обвинить его в неких грехах, сотрудничестве и так далее. Вот что сейчас на самом деле происходит», - рассказал публицист.

Также, американские СМИ этой публикацией преследуют цель нанести репутационный удар не по России, а по своему же президенту Дональду Трампу, в этом уверен военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Конечно же это многоходовка, так как им не удалось завалить Трампа с помощью импичмента, «русского следа» в выборах, провала с коронавирусом, движения Black Lives Matter. Сейчас идет такая политика, чтобы обвинить его в предательстве, уже кучи роликов запустили. Из-за него умирают американцы в Афганистане, потому что вот якобы он допустил сотрудничество с Россией», заявил журналист.

В Кремле также отреагировали на публикацию New York Times про «сговор» России с боевиками в Афганистане. Комментируя данную статью, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что крупные мировые СМИ не гнушаются подобными «утками» и напомнил, что все утверждения, изложенные в материале издания, являются ложью.

Талибан* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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