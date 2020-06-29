Историк Соколов устроил истерику в суде из-за переписки с убитой аспиранткой

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, устроил истерику в зале суда в понедельник, 29 июня, и потребовал опубликовать переписку с девушкой.

В ходе заседания бывший доцент СПбГУ начал кричать, что переписка является вещественным доказательством. По утверждению Соколова, переписка содержит «чудовищные оскорбления» и «страшные вещи», которые якобы писала Ещенко преподавателю. По мнению обвиняемого, только после обнародования этих записей, «люди смогут понять, что произошло».

Олег Соколов получил замечание от судьи о недопустимости подобного поведения. Судом было принято решение отложить заседание на 6 июля для принятия решения об оглашении личной переписки профессора и аспирантки.

Напомним, что Олег Соколов был арестован по подозрению в убийстве его возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, осенью 2019 года историк застрелил девушку, а затем попытался избавиться от тела, выбросив останки в реку.