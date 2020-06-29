В Кремле рассказали о сроках проведения серии военных совещаний

Планы на проведение серии традиционных совещаний под руководством Владимира Путина с представителями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса сохраняются, но точные сроки пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Планы сохраняются. Точные сроки пока не определены», - заявил Песков РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что Владимир Путин проведет совещания этим летом, но сроки будут уточняться с учетом эпидемиологической обстановки в стране.

Отметим, что президент РФ регулярно проводит в Сочи цикл совещаний по развитию Российской армии и флота, а также военно-промышленного комплекса.





