Президент Казахстана поручил проработать вопрос введения жесткого карантина в стране

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил госкомиссии по борьбе с COVID-19 проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране.

«Поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», - отметил Токаев.

Политик также поручил все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей госкомиссии под руководством премьера страны.

По мнению Токаева, своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии коронавируса. Также он с сожалением констатировал, что сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры.

«С момента снятия ограничений количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в семь раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов», - посетовал Токаев.

По его мнению, система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима ЧП.

Также Токаев отметил, что из-за несоблюдения гражданами карантинных мер страну захлестнула новая волна пандемии. По его мнению, многие люди перестали соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Его пресс-секретарь отметил, что политик находится на самоизоляции.