В драмтеатре во Владимире произошел пожар
По предварительной информации, общая площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров.
© Видео: Вася Дуркин, VK © Фото: МЧС РФ
Во Владимире произошло возгорание здания Академического театра драмы, расположенного на улице Дворянская, дом 4. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
«В 16.08 29 июня в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в здании Владимирского академического театра драмы», - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайных служб. По непроверенной информации, площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров. Данных о пострадавших и эвакуированных людях пока нет. Выясняются все детали и обстоятельства происшествия.