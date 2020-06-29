В Росстате анонсировали Всероссийскую перепись населения

Глава Росстата Павел Малков заявил, что Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года.

По его словам, уже подписано соответствующее постановление правительства России.

Павел Малков добавил, что для ведомства это «комфортный срок». При этом он отметил, что Росстат качественно подготовится к переписи населения и проведет необходимую информационную кампанию, говорится на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Напомним, ранее в июне уже сообщалось, что Всероссийская перепись населения может пройти в апреле 2021 года. При этом основной этап переписи изначально должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Для проведения мероприятия планировали использовать новые методы сбора данных в связи с неустойчивой эпидемиологической ситуацией. Но в итоге было принято решение о переносе мероприятия.