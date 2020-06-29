Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей

В России борьба с безработицей является первоочередной задачей на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но, судя по данным министерства труда, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать», - сказал Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры для полного восстановления рынка труда к 2021 году. Президент РФ заявил, что количество зарегистрированных безработных граждан должно не только вернуться на докризисный уровень, но и опуститься ниже.