В Минтранспорта рассказали о планируемом увеличении скорости движения по ЦКАД

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что решение о возможном увеличения скорости движения до 150 км/ч по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) примут в течение года. Она будет проходить по территории «новой Москвы» и Подмосковья.

«То, что сегодня уже предварительно согласовано, наверное, это скорость движения — 130 км/ч. Сейчас мы обсуждаем потенциальную возможность увеличения скорости до 150 км/ч», - отметил Дитрих в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее сегодня открылось движение по новому 23-километровому участку ЦКАД-5. Общая протяженность этого участка — 76 км от Киевского до Ленинградского шоссе. При этом новое строительство занимает лишь ее 35%, а остальную часть — реконструкция А-107.

По мнению Минтранспорта, участок должен разгрузить уличную сеть Звенигорода и исключить пробки, возникавшие из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит 530 километров.