Орбиту МКС поднимут перед запуском «Прогресса МС-15»

Коррекция орбиты Международной космической станции запланирована на 10 июля 2020 года. Об этом сообщила в понедельник, 29 июня, пресс-служба Роскосмоса.

«Двигатели корабля “Прогресс МС-14” будут включены в 00:36 по московскому времени и проработают 138,7 с. После чего высота орбиты станции увеличится на 480 метров и составит около 418,5 км над Землей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование рабочей орбиты запланировано перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-15». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем запланирован на 23 июля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур.

«Прогресс МС-15» доставит экипажу МКС запасы топлива, воды, средств жизнеобеспечения и проведения космических экспериментов.

В апреле текущего года грузовой корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС. После старта ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Байконур, через девять минут грузовой корабль был выведен на орбиту, а еще через три часа грузовик произвел стыковку к МКС. Общее время полета составило три часа 20 минут.