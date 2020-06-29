В АрМИ-2020 примут участие 190 команд из 28 стран

Сто девяносто военных команд из 28 стран будут участвовать в АрМИ-2020, сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин.

«АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября и охватят максимальное количество военнослужащих российских Вооруженных сил. В целом в играх примут участие 190 команд из 28 стран», - сказал Каньшин.

По его словам, в 2020 году в состязании за обладание переходящими кубками героев, которые при поддержке Минобороны РФ учреждены Национальной ассоциацией офицеров запаса «Мегапир» по 70 воинским специальностям, примут участие более 200 тысяч военнослужащих.

В 2020 году впервые одновременно с Армейскими международными играми пройдет форум «Армия-2020».