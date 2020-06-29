Глава Минпросвещения заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу

Дети с 1 сентября пойдут в школу. Учебные заведения начнут работу в обычном режиме. С учетом ситуации с коронавирусом будут усилены меры по эпидемиологической защите. Об этом в понедельник, 29 июня, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы к этому готовимся. Готовятся дети, они соскучились по школе. Готовятся учителя, они хотят увидеть своих учеников», - сказал Кравцов в эфире канала «Россия 24».

Ранее в Минпросвещения заявили, что новый учебный год в стране должен начаться с 1 сентября в очном формате. В министерстве подчеркивали, что в ближайшее время в России полный уход от очного среднего образования вряд ли случится.