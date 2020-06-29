Иранские власти выдали ордер на арест Трампа и запросили помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест американского лидера Дональда Трампа и еще более 30 лиц.

По мнению иранской стороны, они причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Прокурор Тегерана Али Мехра заявил, что Трамп и другие лица обвиняются в «убийстве и терроризме». Также, по его словам, Иран будет добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента США, пишет Associated Press.

Уточняется, что Тегеран попросил Интерпол выдать уведомление высшего приоритета для задержания Трампа и других лиц.

Напомним, 3 января текущего года в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Тегеран назвал произошедшее «актом международного терроризма».