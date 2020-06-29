Погибших при взрыве и пожаре в жилом доме в Москве нет
В результате происшествия повреждены межкомнатные перегородки и 15 окон, а также внешние несущие стены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов сообщил, что погибших при взрыве и пожаре, произошедших в столичном жилом доме в понедельник днем, 29 июня, на улице Проходчиков, нет.
«Спасено семь человек. Погибших нет», - уточнил он.
При этом в результате происшествия были повреждены межкомнатные перегородки и 15 окон, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия целы.
Жильцов пострадавших квартир временно поселят в одной из столичных гостиниц.
Ранее сообщалось, что в 14.03 пожар был полностью локализован. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. По сообщения СМИ, предварительной причиной взрыва и пожара, возможно, были утечка газа или нарушение эксплуатации газового баллона.