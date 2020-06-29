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Джефф Монсон проголосовал по поправкам к Конституции

Тамара Астапенкова
15:20 29.06.2020
Знаменитый боец имеет российское гражданство и является депутатом подмосковного Красногорска.
© Видео: 360 © Фото: 360

Знаменитый боец, а также депутат в муниципальном совете депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон проголосовал по поправкам к Конституции Российской Федерации. В понедельник, 29 июня, спортсмен посетил участок для голосования в Красногорске.

«Я исполнил свой долг гражданина России. А тем, кто еще не сделал этого, скажу: всегда активно участвуйте в жизни своей страны», - заявил Монсон телеканалу «360».

Джефф отметил высокий уровень организации голосования в условиях пандемии коронавируса. И обратил внимание, что уделено большое внимание безопасности людей: и тех, кто работает на участке, и тех, кто пришел исполнить свой долг.

Напомним, что американский боец ММА Джефф Монсон в мае 2018 года получил российское гражданство. Через четыре месяца после этого он стал депутатом Красногорска.

По информации ЦИК, за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ явка составила 28,46%. По информации на 28 июня свои долг исполнили более 30 миллионов россиян.

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