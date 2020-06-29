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Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Александр Пешков
15:17 29.06.2020
Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны.
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Тридцатого июня президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в Комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

Проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина победил в результате международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение.

Монумент представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата, возведенную на 10-метровом насыпном кургане.

Реализация проекта велась при поддержке союзного государства, Минкультуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом в день Парада Победы, 24 июня

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