Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Тридцатого июня президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в Комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

Проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина победил в результате международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение.

Монумент представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата, возведенную на 10-метровом насыпном кургане.

Реализация проекта велась при поддержке союзного государства, Минкультуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом в день Парада Победы, 24 июня.