Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео

«Звезда» публикует кадры, на которых зафиксирован момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы. На записи можно увидеть, как несколько жителей отбегают от подъезда, а сверху сыпется мусор и обломки.

Ранее сообщалось, что примерно в 13.19 29 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире, которая располагается по адресу улица Проходчиков, дом 3.

По информации спасателей, возгорание произошло в нескольких квартирах на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Были эвакуированы шесть человек, здоровье четверых проверили медицинские работники.

«Люди из здания были выведены для безопасности», - говорится в ГУ МЧС по Москве.

Сообщалось, что в 14.03 пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. СМИ сообщают, что предварительной причиной взрыва и последующего пожара могла быть утечка газа или нарушение эксплуатации газового баллона.