Пробные единые госэкзамены стартовали в России

В России в понедельник, 29 июня, начались пробные единые госэкзамены. Они проводятся в тестовом режиме - без участия школьников.

В новых условиях организаторы испытания отрабатывают технологию проведения ЕГЭ со строгим соблюдением эпидемиологической безопасности.

В ближайшие дни необходимо решить, как нужно встречать выпускников на входе в школу, как рассаживать их за парты. На полу в кабинетах организаторы испытание нанесли разметку, чтобы развести потоки детей.

Аудитории регулярно дезинфицируют. При этом необходимость носить маски и перчатки для учеников регионы будут определять сами в зависимости от обстановки по коронавирусной инфекции.

Традиционные экзамены с участием школьников пройдут в этом году с 3 по 25 июля. В них примут участие более 700 тысяч человек.

Напомним, ранее Минпросвещения совместно с Рособрнадзором утвердили расписание ЕГЭ в 2020 году. Так, экзамены у выпускников начнутся 3 июля (география, литература, информатика), а пробные испытания без участия бывших школьников пройдут 29 и 30 июня.