Спасатели локализовали пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы
Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате инцидента пострадали несколько человек.
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Пожар, возникший после взрыва в доме на улице Проходчиков в Москве, локализован. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по российской столице.
По данным спасателей, пламя вспыхнуло в результате хлопка газа. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Горели четыре квартиры.
Из огня были спасены пять человек. Четверо из них пострадали.
В связи с инцидентом на улице Проходчиков было затруднено движение.