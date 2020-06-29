Спасатели локализовали пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы

Пожар, возникший после взрыва в доме на улице Проходчиков в Москве, локализован. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по российской столице.

По данным спасателей, пламя вспыхнуло в результате хлопка газа. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Горели четыре квартиры.

Из огня были спасены пять человек. Четверо из них пострадали.

В связи с инцидентом на улице Проходчиков было затруднено движение.