СМИ назвали предварительную причину взрыва и пожара на севере Москвы

Причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Пожар в четырех квартирах начался после сильного хлопка, в здании выбило стекла. В настоящее время возгорание локализовано.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, они переданы медикам. Спасены шесть человек, всех остальных жильцов дома также вывели на улицу.