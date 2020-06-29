СМИ назвали предварительную причину взрыва и пожара на севере Москвы
Пожар в четырех квартирах начался после сильного хлопка, в здании выбило стекла.
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Причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Пожар в четырех квартирах начался после сильного хлопка, в здании выбило стекла. В настоящее время возгорание локализовано.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, они переданы медикам. Спасены шесть человек, всех остальных жильцов дома также вывели на улицу.