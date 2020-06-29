Сильнейший пожар на севере Москвы: первые кадры с места

На севере Москвы горят четыре квартиры. По предварительной версии, пожару предшествовал сильный хлопок, о чем сообщают очевидцы.

В МЧС ТРК «Звезда» сообщили, что в экстренные службы поступила заявка на возгорание в квартирах на улице Проходчиков, дом 3.

С близлежащих этажей было спасено шесть человек, информации о пострадавших не поступало. Людей из дома выводят на улицу.