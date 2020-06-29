Кремль: оповещений об аварийных ситуациях, способных повысить радиацию, в России не было

Никаких оповещений об угрожающих и аварийных ситуациях от системы мониторинга радиационной безопасности в России не поступало, и в Кремле не знают источника сообщений о якобы повышенной концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас абсолютно совершенная современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности. Никаких, как вы видели, оповещений о каких-то угрожающих ситуациях или аварийных нет, поэтому здесь мы не знаем источник этих сообщений специалистов из Нидерландов», - сказал он.

В СМИ ранее распространилась информация о том, что органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии зафиксировали над Северной Европой небольшое превышение концентраций радиоактивных изотопов. В Нидерландах заявили, что эти изотопы якобы поступили со стороны России, а причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.