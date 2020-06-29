Четыре квартиры горят в доме на севере Москвы

«Здание жилое, пятиэтажное, возгорание в нескольких квартирах на третьем этаже. Спасено шесть человек, сведений о пострадавших не поступало», - рассказали «Звезде» в МЧС России.

Четыре квартиры горят в доме по адресу улица Проходчиков, 3, на северо-востоке Москвы. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием был слышен сильный хлопок.

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