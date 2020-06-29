Четыре квартиры горят в доме на севере Москвы
По предварительным данным, очевидцы слышали сильный хлопок.
© Видео: yaroslavskee vk © Фото: yaroslavskee vk
Четыре квартиры горят в доме по адресу улица Проходчиков, 3, на северо-востоке Москвы. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием был слышен сильный хлопок.
«Здание жилое, пятиэтажное, возгорание в нескольких квартирах на третьем этаже. Спасено шесть человек, сведений о пострадавших не поступало», - рассказали «Звезде» в МЧС России.
Общая площадь возгорания составляет 70 кв. м. Из здания продолжают эвакуацию людей.