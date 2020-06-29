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Путин обсудил интеграцию на постсоветском пространстве на заседании СБ РФ

Роман Захаров
13:50 29.06.2020
В рамках мероприятия были также затронуты вопросы внутренней и внешней политики.
Путин обсудил интеграцию на постсоветском пространстве на заседании СБ РФ
© Фото: пресс-служба президента

Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил вопросы внутренней и внешней политики и интеграцию на постсоветском пространстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

В совещании участвовали российский премьер Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель Министерства обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В апреле этого года Путин заявил, что Запад, не заинтересованный в появлении экономического конкурента, препятствует более глубокой интеграции на постсоветском пространстве. Однако, как отметил российский лидер, идея объединения все же пробивает себе дорогу. 

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