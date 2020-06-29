«Не гнушаются "утками"»: в Кремле выразили сожаление по поводу статьи NYT про «сговор» РФ боевиками в Афганистане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с боевиками в Афганистане, выразил сожаление, что крупные мировые СМИ не гнушаются подобными «утками».

«Первое - эти утверждения являются ложью. Второе - если в США специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента Трампа, который дал уже оценку этим публикациям. И третье - мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные "утки", что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа», - прокомментировал публикацию представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разведслужба Соединенных Штатов признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийство американских военнослужащих.

Накануне NYT опубликовала материал, в котором говорилось, что РФ якобы предлагала боевикам в Афганистане награду за атаки на военных коалиции. Стоит отметить, что в статье не приводилось каких-либо подтверждений описываемых событий.

На публикацию сразу же отреагировали в МИД России, назвав материал чушью.