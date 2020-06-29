Мишустин подписал постановление об изменении правил льготной ипотеки под 6,5%

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об изменении правил выдачи льготной ипотеки под 6,5%.

На совещании с вице-премьерами глава кабмина сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительство проводит последовательную работу по повышению доступности ипотеки. По словам Мишустина со ссылкой на Банк России, средняя ставка по таким займам в мае снизилась до 7,4%.

«Есть потенциал и для дальнейшего снижения. Этому способствует в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%», - сказал премьер.

При этом он уточнил, что в рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Данное постановление, по словам премьера, уже подписано.

Мишустин добавил, что максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 миллионов рублей. По его мнению, такие изменения позволят большему количеству граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия.