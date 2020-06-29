Стерли черту: медведи устроили разрушительную драку на границе России и Китая

Медведи устроили драку и сломали ограждение на российско-китайской границе в Еврейской автономной области. Кадры противостояния двух хищников опубликованы в Instagram-аккаунте центра «Амурский тигр».

На видео запечатлено, как медведи подходят к границе с разных сторон и затевают жестокую драку, в результате которой ломается забор.

«Тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали! В остальных местах косолапые также поломали часть фотоловушек», - говорится в описании к видеоролику.

Ранее в Сети появилось видео атаки медведицы на автомобиль на трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Ни животное, ни водитель в результате инцидента не пострадали.