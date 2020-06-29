Супруги из Сент-Луиса отпугнули от своего дома участников беспорядков с помощью оружия: видео

Семейной паре из американского города Сент-Луис (штат Миссури) удалось отогнать от своего жилища участников так называемого митинга против расизма. Запись инцидента была опубликована в Сети.

На ролике видно, что толпа хулиганов подошла близко к частному дому. Им навстречу вышла супружеская пара, при этом у главы семейства в руках было автоматическое оружие. После небольшой словесной перепалки и, по всей видимости, вняв аргументам своего оппонента, протестующие приняли решение не нападать на жилище и уйти восвояси.

Ранее похожий случай произошел в Сан-Диего. Там группа русскоговорящих жителей с оружием в руках вышла на защиту ресторана «Пушкин». Увидев это, участники митинга предпочли не трогать заведение. Они также прошли мимо других точек общепита и торговли, находящихся поблизости.

Многие американские города охватили протестные акции после того, как чернокожий мужчина Джордж Флойд погиб из-за слишком грубых действий сотрудников полиции во время задержания. Мероприятия недолго протекали в мирном русле и практически сразу переросли в погромы и грабежи. Из-за противоправных действий очень часто страдают представители малого и среднего бизнеса, чьи точки погромщики атакуют в первую очередь.