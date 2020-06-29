ВМФ получит более 10 кораблей и подлодок в 2020 год

Объединенная судостроительная корпорация передаст флоту в 2020 году от 11 до 14 кораблей и подводных лодок в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«В этом году планируем сдать не менее 11 и не больше 14 кораблей» - сказал Рахманов.

Он также отметил, что в частности в этом году в состав флота должны войти подлодки «Казань» и «Князь Олег».

Рахманов также сообщил, что в устав Объединенной судостроительной корпорации вместо должности президента введен пост гендиректора.

Рахманов уточнил, что ликвидирована была должность не только президента, но и вице-президентов. "Остались генеральный директор и его заместители.