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«Не до творческих планов»: коллега Петросяна высказался о проблемах юмориста с женой и дочерью

Анна Касаткина
12:40 29.06.2020
Причиной разлада в семье, по данным медиа, стало то, что артист переписал на молодую супругу значительную часть наследства.
«Не до творческих планов»: коллега Петросяна высказался о проблемах юмориста с женой и дочерью
© Фото: petrosyanevgeny, Instagram

Писатель и сатирик, участник шоу Евгения Петросяна Леонид Натапов рассказал о состоянии известного юмориста из-за проблем в семье. По его словам, Петросяну в данный момент не до творческих планов, так как главное для него - «найти душевный покой».

Ранее СМИ сообщили о том, что супруга Петросяна Татьяна Брухунова и дочь Викторина не ладят между собой. Причиной этого, по данным медиа, стало то, что артист переписал на Брухунову значительную часть наследства.

«Если человек, я абстрактно рассуждаю, жутко неудачно женился… отсюда геморрой со всех сторон и пистолет к виску. Я думаю, ему сейчас не до творческих планов. Пишу ему, показываю свои монологи отдельные, но у меня такое ощущение, что сейчас это уже не на первом месте. Звания у него есть, известность есть, еще бы душевный покой где-нибудь найти», - рассказал Натапов в разговоре со «Звездой».

Собеседник также добавил, что все происходящее Петросян воспринимает близко к сердцу и из-за творческой натуры переживает события «острее, чем человек обычный».

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