Мишустин заявил, что российские власти будут и далее расширять тестирование на коронавирус
По словам премьера, на тест-системы из резервного фонда Роспотребнадзору было выделено 3,5 миллиарда рублей.
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Власти РФ будут и дальше расширять тестирование на коронавирус. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства отметил, что число заболевших COVID-19 в РФ идет на спад.
Также, по его словам, на тест-системы из резервного фонда Роспотребнадзору уже выделили 3,5 миллиарда рублей.
К настоящему моменту в России было выявлено 641 156 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Врачам удалось вылечить 403 430 пациентов, 9 166 человек, к сожалению, скончались.
Всего российские медики провели 19 334 442 теста на наличие COVID-19.