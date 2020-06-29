Мишустин заявил, что российские власти будут и далее расширять тестирование на коронавирус

Власти РФ будут и дальше расширять тестирование на коронавирус. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что число заболевших COVID-19 в РФ идет на спад.

Также, по его словам, на тест-системы из резервного фонда Роспотребнадзору уже выделили 3,5 миллиарда рублей.

К настоящему моменту в России было выявлено 641 156 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Врачам удалось вылечить 403 430 пациентов, 9 166 человек, к сожалению, скончались.

Всего российские медики провели 19 334 442 теста на наличие COVID-19.