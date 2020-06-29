Названа дата открытия кинотеатров в России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
️Кинотеатры в России откроются с 15 июля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Названа дата открытия кинотеатров в России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
️Кинотеатры в России откроются с 15 июля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В ДPУГИХ CMИ
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