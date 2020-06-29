Пятеро погибших: вечеринка в Бразилии закончилась массовой стрельбой

Пять человек скончались и по меньшей мере восемь были ранены во время перестрелки на вечеринке на севере Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает местное издание Metro. По его данным, среди погибших есть ребенок.

Отмечается, что неизвестный подъехал к месту проведения массового мероприятия и открыл огонь по людям, не выходя из машины.

После нападения стрелок скрылся. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.