Замглавы Минкомсвязи по информационной безопасности освободили от должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минкомсвязи Алексея Соколова. Он занимался вопросами информационной безопасности.

Распоряжение об увольнении Соколова размещено на сайте правительства. Уточняется, что он сам попросил освободить его от должности.

Соколов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций с 2014 года. На нем он курировал вопросы информационной безопасности и исполнение одноименного федерального проекта в рамках национального проекта «Цифровая экономика».