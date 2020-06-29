ВЦИОМ: около 76% поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования

Около 76% граждан РФ поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования. Об этом говорят результаты проведенного ВЦИОМ опроса.

Против изменений высказались 23,6% респондентов, 0,4% сообщили, что испортили бюллетень.

По состоянию на 28 июня (на 21.00 мск) ВЦИОМ опросил 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, 29,4% отвечать отказались.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах России с 25 по 28 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса мероприятие решили перенести на 1 июля. Позже, в связи с сохраняющейся опасностью из-за COVID-19, было принято решение проводить голосование в период с 25 июня по 1 июля.