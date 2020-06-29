Лавров заявил, что не знает, когда откроются границы

Глава МИД РФ Сергей Лавров пока не знает, когда откроются границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Я не знаю», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства уточнил, что «мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни», выходя из периода видеоконференций, которых, по его словам, было проведено свыше 15, в том числе это были крупные видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН.

«Сам впервые за три месяца побывал за границей, в Сербии и в Белоруссии», - добавил Лавров, отметив, что оба визита планировались еще на март.

Министр иностранных дел России также сообщил, что он в очном режиме уже принял двух своих коллег - главу иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасу.