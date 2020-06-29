Греф спрогнозировал ощутимое укрепление рубля к концу 2020 года

Российская валюта может укрепиться по отношению к доллару до 60 рублей к концу 2020 года. Такую точку зрения выразил глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что в этом вопросе ориентируется на цены на нефть по прогнозу опытного аналитика Генри Гроуба.

«Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», - сказал Греф в интервью ТАСС.

При этом, если случится вторая волна коронавируса, возможны очередные колебания национальной валюты, отметил он.