В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами

В Норильске загорелся полигон с твердыми промышленными отходами на площади 1 000 квадратных метров. На месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники.

Информация о возгорании поступила спасателям в 9.05 мск. Пожар случился на полигоне предприятия ООО «Байкал-2000».

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До ближайших населенных пунктов более пяти километров, дым уходит в сторону тундры. На данный момент возгорание локализовано, сообщает МЧС России.