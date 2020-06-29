Названа стоимость проезда по ЦКАД
Утром 29 июня было открыто движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
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Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге составит 2,5 рубля за километр. Такое заявление сделал руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко.
«По ЦКАД 2,5 рубля за км. Там 339 километров - умножайте на 2,5. На сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет еще 20% скинуть», - сказал он.
Утром 29 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Минтранса Евгений Дитрих открыли движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
ЦКАД - грандиозный проект, призванный существенно разгрузить движение по МКАД и федеральным трассам. Протяженность дороги должна в итоге составить 336,5 километра, она пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107.