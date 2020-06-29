Названа стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге составит 2,5 рубля за километр. Такое заявление сделал руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«По ЦКАД 2,5 рубля за км. Там 339 километров - умножайте на 2,5. На сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет еще 20% скинуть», - сказал он.

Утром 29 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Минтранса Евгений Дитрих открыли движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.

ЦКАД - грандиозный проект, призванный существенно разгрузить движение по МКАД и федеральным трассам. Протяженность дороги должна в итоге составить 336,5 километра, она пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107.