Хабаровскую больницу оштрафовали за выброшенные на помойку медкарты

Николаевскую-на-Амуре центральную районную больницу под Хабаровском оштрафовали за выброшенные медицинские карты. В Сети ранее распространился видеоролик, на котором карты с персональными данными пациентов запечатлены валяющимися в мусорной куче.

Прокуратура установила, что в феврале 2020 года в больнице приняли решение избавиться от медкарт, у которых истек срок хранения. Вопреки закону, их не уничтожили, а выбросили неподалеку от одного из жилых домов, где доступ к ним мог получить любой человек.

«На основании постановлений прокурора районная больница и исполняющий обязанности руководителя производственно-хозяйственного отдела учреждения привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") в виде штрафов», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным РИА Новости, главврача и медучреждение оштрафовали на общую сумму 10,5 тысячи рублей. Медицинские карты были утилизированы.