Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Нынешняя рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится в среду, 1 июля. При этом, работа в этот день должна быть оплачена в двойном размере, напомнили в Роструде.

Однако, за работу 1 июля можно попросить выходной. В этом случае работа непосредственно в день голосования будет оплачиваться в одинарном размере, а день отдыха оплачен не будет, пишут РИА Новости.

При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается, добавили в Роструде.