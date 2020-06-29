Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп рассказал, почему Россию исключили из G8

Иван Линдеманн
00:03 29.06.2020
Президент США считает, что Барак Обама принял такое решение, потому что проиграл Москве.
Трамп рассказал, почему Россию исключили из G8
© Фото: Jim LoScalzo Consolidated News Photos Globallookpress

Во время президентства Барака Обамы США полностью проиграли России. Именно поэтому бывший американский лидер решил исключить страну из G8. Такое мнение высказал Дональд Трамп, комментируя заявления своего соперника по предвыборной гонке Джозефа Байдена, который призывал не приглашать РФ на саммит G7.

«Россия полностью обыграла его и Обаму, пока они были во главе страны. Они так сильно проиграли, что Обама решил исключить Россию из G8. США были слабы во всем, но особенно на российском направлении», - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Очередной саммит «группы семи» пройдет в сентябре. В мае президент США предложил пригласить на мероприятие Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Трамп сообщил, что присутствие РФ - это вопрос здравого смысла, так как большинство тем, как правило, посвящено этой стране.

Отметим, что с 1998 по 2014 год международный клуб носил название G8. После событий на Украине его участники решили собираться без России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.06.2020, 20:05
Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию составила 80%
Дата28.06.2020, 12:57
Всеармейский конкурс оружейников в рамках АрМИ-2020 стартовал в Пензе
Дата27.06.2020, 21:52
Гол Смолова помог «Сельте» не проиграть «Барселоне»
Дата28.06.2020, 17:17
Курс «омоложения»: в строй ВС РФ вернулся единственный в стране Т-80 с газотурбинным двигателем
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:13 В стране и мире
В Москве от COVID-19 скончались еще 23 человека
22:52 В стране и мире
Названы прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
22:24 В стране и мире
В Норильске восстановили электроснабжение после пожара
21:56 В стране и мире
В МИД РФ оценили идею выдачи туристических виз сроком на 5 лет
21:23 В стране и мире
Минобрнауки решило приравнять стартапы к проектам дипломных работ
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Китайский журналист назвал «три недостатка» россиянок
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Доктор Мясников рассказал, как выглядят опасные родинки
Видео
«Раковая» корочка: врач объяснила, почему шашлык может стать причиной развития онкологии
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В бывшем рыцарском замке в Латвии нашли таинственную надпись XVI века
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.