Трамп рассказал, почему Россию исключили из G8

Во время президентства Барака Обамы США полностью проиграли России. Именно поэтому бывший американский лидер решил исключить страну из G8. Такое мнение высказал Дональд Трамп, комментируя заявления своего соперника по предвыборной гонке Джозефа Байдена, который призывал не приглашать РФ на саммит G7.

«Россия полностью обыграла его и Обаму, пока они были во главе страны. Они так сильно проиграли, что Обама решил исключить Россию из G8. США были слабы во всем, но особенно на российском направлении», - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Очередной саммит «группы семи» пройдет в сентябре. В мае президент США предложил пригласить на мероприятие Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Трамп сообщил, что присутствие РФ - это вопрос здравого смысла, так как большинство тем, как правило, посвящено этой стране.

Отметим, что с 1998 по 2014 год международный клуб носил название G8. После событий на Украине его участники решили собираться без России.