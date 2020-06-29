Проценко опроверг слухи о мешках и медкартах неподалеку от Коммунарки

Главный врач московской больницы в Коммунарке, в которой проходят лечение заболевшие коронавирусом, назвал недостоверной информацию о том, что недалеко от клиники были найдены мешки для перевозки тел с картами умерших.

«Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», - написал Денис Проценко в Facebook.

Он также отметил, что в настоящее время полиция выясняет, как пакеты для трупов попали за пределы больницы. Проценко напомнил, что процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая документация о скончавшихся и о том, кто их забрал, имеется в клинике.