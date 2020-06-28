«На благо страны»: доброволец-испытатель вакцины от COVID-19 проголосовала по поправкам в Конституцию

Юлия, одна из добровольцев, которым была введена вакцина от коронавируса, проголосовала по поправкам в Конституцию РФ.

«Я думаю, что каждый голосует так, как считает нужным, но на благо своей страны. В интернете в свободном доступе есть данная информация, поэтому предварительно изучили, ознакомились и приняли соответствующее решение», - рассказала она.

Члены выездной избирательной комиссии соблюдали все санитарные правила. Избирательные участки также подготовлены с учетом ситуации с коронавирусом: соблюдается социальная дистанция, каждому избирателю измеряется температура, выдается одноразовая ручка, маска, перчатки. Помещения регулярно дезинфицируются. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать дистанционно, если заранее подавали заявку на участие в электронном голосовании. Сделать свой выбор можно будет до 1 июля включительно. Этот день объявлен официальным выходным.