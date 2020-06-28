«Обязан был это сделать»: доброволец Артем поблагодарил выездную комиссию за возможность проголосовать

Доброволец Артем, один из тех, кому была введена вакцина от коронавируса, рад, что у него была возможность проголосовать по поправкам в Конституцию. Ведь все военнослужащие и гражданские лица, которым вводился препарат сейчас находятся на изоляции в филиале госпиталя им. Бурденко на время клинических испытаний.

«Я обязан был сделать, я же гражданин. Бонус приятный, что я не пропустил данное мероприятие и смог проголосовать», - сказал он.

К добровольцам приехала специальная выездная избирательная комиссия. Голосование проходило с соблюдением всех необходимых санитарных правил: члены комиссии были в специальной экипировке, избирателям предоставлялся весь инвентарь для голосования - ручка, перчатка, маска, которые заранее прошли дезинфекцию.

Испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики COVID-19, проводятся совместно Минобороны России и Нaциональным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Первая группa добровольцев была провакцинирована 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. 23 июня вaкцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте – через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Все добровольцы чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.