В России вводятся новые ограничения на ввоз праворульных машин

С 1 июля в России вновь ужесточаются требования к ввозу легковых праворульных машин. Для получения техпаспорта и регистрации машины с правым расположением руля в ГИБДД потребуется сертификат технического соответствия требованиям безопасности от специализированной лаборатории.

Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей с пробегом: пошлины будут рассчитываться исходя из возраста и экологического класса транспортного средства.

Из-за нововведений стоимость импортируемых машин может возрасти на 30 тысяч рублей, считают эксперты.

Праворульные машины особенно пользуются спросом у жителей Дальнего Востока. Они вывозят машины из Японии. Из-за повышения цены спрос может снизиться, считают некоторые специалисты.

Автовладельцев ждут и другие изменения с 1 июля. Например, для получения медицинской справки для ГИБДД или продления водительских прав, водителям, к которым будут вопросы от врачей-наркологов должны будут сдать дополнительные анализы крови и мочи.

Также с 1 июля вводятся новые правила регистрации автомобилей, которые прошли процедуру так называемого тюнинга или, которые были переоборудованы на газ.